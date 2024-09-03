Месси адресовал тёплый пост Луису Суаресу

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси адресовал тёплые слова своему одноклубнику, уругвайцу Луису Суаресу в личной социальной сети.

«Луис, ты уникален как на футбольном поле, так и вне его пределов! Я очень тебя люблю», - написал Месси.

Напомним, ранее Суарес завершил карьеру в сборной Уругвая. 37-летний форвард перестанет выступать за «селесте» после 7 сентября, это грядущая суббота. В этот день уругвайцы будут играть в отборе на чемпионат мира против сборной Парагвая.

За уругвайскую команду Суарес провёл суммарно 142 матча, забив в них во всех турнирах 69 голов.