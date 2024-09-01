Названа дата возвращения Месси на поле

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии звёздного нападающего Лионеля Месси. Как известно, аргентинец травмировался в июльском финале Кубка Америки.

«Лео справляется хорошо. Он уже проводил время в общей группе. С учётом того времени, которое он мог провести на поле в прошедшем матче, мы посчитали, что лучше подождать 15 дней. Решили, что так будет лучше. Поэтому мы ожидаем увидеть его на поле в следующем матче с «Филадельфией», - сказал Мартино журналистам.

«Интер Майами» и «Филадельфия» сыграют в ночь с 14 на 15 сентября, если говорить о европейском времени.