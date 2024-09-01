В Госдуме отреагировали на то, что в заявке «Атланты Юнайтед» около фамилии Миранчука не было российского флага

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о том, что в заявке «Аталанты Юнайтед» на матч МЛС против «Шарлотта» около фамилии Алексея Миранчука не было российского флага.
Политический деятель отметил, что американцам фиолетово, есть флаг или нет, а вот россиянам и самому Миранчуку это важно.
«Они умеют считать деньги, и они действуют ради своей выгоды. Они взяли Миранчука не из-за какой-то национальной принадлежности, а из-за профессиональных качеств. Они просчитали все риски, которые могут быть из-за Миранчука», - приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».
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