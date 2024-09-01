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США. МЛС

В Госдуме отреагировали на то, что в заявке «Атланты Юнайтед» около фамилии Миранчука не было российского флага

01 Сентября 2024 • 15:02 Комментировать

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о том, что в заявке «Аталанты Юнайтед» на матч МЛС против «Шарлотта» около фамилии Алексея Миранчука не было российского флага.

Политический деятель отметил, что американцам фиолетово, есть флаг или нет, а вот россиянам и самому Миранчуку это важно.

«Они умеют считать деньги, и они действуют ради своей выгоды. Они взяли Миранчука не из-за какой-то национальной принадлежности, а из-за профессиональных качеств. Они просчитали все риски, которые могут быть из-за Миранчука», - приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Дмитрий Свищёв ещё теги
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