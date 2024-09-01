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США. МЛС

Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Миранчука в заявке на матч МЛС

01 Сентября 2024 • 08:46 Комментировать

Пресс-служба сборной России прокомментировала тот факт, что «Атланта Юнайтед» не указала российский флаг возле имени полузащитника Алексея Миранчука в заявке на поединок МЛС против «Шарлотт» (1:0).

«Вы потеряли что-то важное», - написала пресс-служба, прикрепив к публикации флаг России.

Напомним, что Миранчук пополнил ряды американского клуба в летнее трансферное окно. Россиянин перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты». Полузащитник заключил с клубом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

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Сборная России Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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