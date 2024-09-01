Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Миранчука в заявке на матч МЛС

Пресс-служба сборной России прокомментировала тот факт, что «Атланта Юнайтед» не указала российский флаг возле имени полузащитника Алексея Миранчука в заявке на поединок МЛС против «Шарлотт» (1:0).

«Вы потеряли что-то важное», - написала пресс-служба, прикрепив к публикации флаг России.

Напомним, что Миранчук пополнил ряды американского клуба в летнее трансферное окно. Россиянин перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты». Полузащитник заключил с клубом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.