«Атланта» Миранчука одержала победу в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» на выезде сыграла с клубом «Шарлотт». Команда российского полузащитника Алексея Миранчука отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил Аджани Форчун

Стоит отметить, что Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменен в самом конце встречи.