«Атланта» Миранчука одержала победу в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» на выезде сыграла с клубом «Шарлотт». Команда российского полузащитника Алексея Миранчука отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил Аджани Форчун
Стоит отметить, что Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» и был заменен в самом конце встречи.
Протокол игры
|55'Форчун Аджани (0:1)
Кахлина Кристиян•Бёрн Натан•Маланда Адилсон•Рим Тим•Уронен Йере•Вествуд Эшли•Бронико Брандт 56' (Диани Джибриль ( 56' ) •Абада Лиэль 78' (Кембридж Брэндон ( 78' ) •Биэл Пеп 80' (Урсо Жуниор ( 80' ) •Варгас Кервин Кальдерон 78' (Тавареш Юри ( 78' ) •Свидерски Кароль 56' (Агьеманг Патрик ( 56' )
Запасные: Педро Жоао•Бингэм Дэвид•Линдси Джейлин•Приветт Эндрю
Гузан Брэд•Леннон Брукс•Грегерсен Стиан 42' •Уильямс Дэррик•Амадор Педру•Слиш Бартош•Форчун Аджани 74' (Абрам Луис ( 74' ) •Лобжанидзе Саба•Миранчук Алексей 90' (Вулфф Тайлер ( 90' ) •Силва Алешандре 65' (Маккарти Дэкс ( 65' ) •Тьяре Джамал 74' (Риос Даниэль ( 74' )
Запасные: Эдвардс Мэтью•Бреннан Люк•Коэн Джош•Кобб Ноа•Москера Эдвин
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