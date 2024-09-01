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США. МЛС

Суарес помог «Интер Майами» одержать разгромную победу, Месси не играл

01 Сентября 2024 • 07:32 Комментировать
Чикаго Файр
1:4
Интер Майами

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с клубом «Чикаго Файр». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали крупную победу со счетом 4:1. Дублем в составе гостей отметился звездный уругвайский форвард Луис Суарес.

Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в прошедшей встрече. 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Протокол игры  
Чикаго Файр1:4Интер Майами
  25'Сальквист Тобиас (0:1)
  46'Суарес Луис (0:2)
  65'Суарес Луис (0:3)
(1:3) Куциас Георгиос82'  
  90'Тейлор Роберт (1:4)
Брэди КрисСуке Арно   80' (Аригони Аллан (   80' ) Сальквист Тобиас   60' (Акоста Келлин (   60' ) Кцихос Рафаэль   64' Гутман Эндрю   73' (Ласситер Ариэль (   73' ) Хименес ГастонМюллер Крис   60' (Куциас Георгиос (   60' ) Наварро Федерико   60' (Теран Карлос (   60' ) Гутьеррес БрайанКейперс Уго   29' Хайле-Селассие Марен
Запасные: Герберс ФабианБарлоу ТомРичи СпенсерОмсберг Уайетт
Коллендер ДрейкФрэй Ян   45' Бускетс СерхиоМартинес Эктор II   79' Вейгандт МарселоРедондо Федерико   58'   72' (Руис Давид (   72' ) Брайт ЯнникАльба ЖордиГрессель Юлиан   73' (Кремаски Бенха (   73'   83') Суарес Луис   76'   80' (Кампана Леонардо (   80' ) Гомес Диего   90' (Тейлор Роберт (   90' )
Запасные: Аллен НоаСэйлор РайанКривцов СергейНегри ФранкоДженсен Коул
Сегодня. Стадион "Солджер Филд " (Чикаго)
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