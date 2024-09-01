Суарес помог «Интер Майами» одержать разгромную победу, Месси не играл

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с клубом «Чикаго Файр». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали крупную победу со счетом 4:1. Дублем в составе гостей отметился звездный уругвайский форвард Луис Суарес.

Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в прошедшей встрече. 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.