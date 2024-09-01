Суарес помог «Интер Майами» одержать разгромную победу, Месси не играл

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на выезде встречался с клубом «Чикаго Файр». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали крупную победу со счетом 4:1. Дублем в составе гостей отметился звездный уругвайский форвард Луис Суарес.
Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в прошедшей встрече. 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.
Протокол игры
|25'Сальквист Тобиас (0:1)
|46'Суарес Луис (0:2)
|65'Суарес Луис (0:3)
|(1:3) Куциас Георгиос82'
|90'Тейлор Роберт (1:4)
Брэди Крис•Суке Арно 80' (Аригони Аллан ( 80' ) •Сальквист Тобиас 60' (Акоста Келлин ( 60' ) •Кцихос Рафаэль 64' •Гутман Эндрю 73' (Ласситер Ариэль ( 73' ) •Хименес Гастон•Мюллер Крис 60' (Куциас Георгиос ( 60' ) •Наварро Федерико 60' (Теран Карлос ( 60' ) •Гутьеррес Брайан•Кейперс Уго 29' •Хайле-Селассие Марен
Запасные: Герберс Фабиан•Барлоу Том•Ричи Спенсер•Омсберг Уайетт
Коллендер Дрейк•Фрэй Ян 45' •Бускетс Серхио•Мартинес Эктор II 79' •Вейгандт Марсело•Редондо Федерико 58' 72' (Руис Давид ( 72' ) •Брайт Янник•Альба Жорди•Грессель Юлиан 73' (Кремаски Бенха ( 73' 83') •Суарес Луис 76' 80' (Кампана Леонардо ( 80' ) •Гомес Диего 90' (Тейлор Роберт ( 90' )
Сегодня. Стадион "Солджер Филд " (Чикаго)
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