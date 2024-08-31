Тренер «Интер Майами» рассказал о здоровье Месси

«Последние недели Лео работает с мячом под пристальным наблюдением врачей клуба. Он постепенно подтягивается к работе с командой. Его травму нужно залечивать около шести недель, поэтому нужно сохранять спокойствие. Мы должны быть абсолютно уверены, что Месси полностью здоров», - передает слова специалиста портал Goal.