Тренер «Интер Майами» рассказал о здоровье Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о восстановлении нападающего Лионеля Месси, получившего повреждение на Кубке Америки.
«Последние недели Лео работает с мячом под пристальным наблюдением врачей клуба. Он постепенно подтягивается к работе с командой. Его травму нужно залечивать около шести недель, поэтому нужно сохранять спокойствие. Мы должны быть абсолютно уверены, что Месси полностью здоров», - передает слова специалиста портал Goal.
36-летний аргентинец перешел в американский клуб летом прошлого года. Его трудовой договор рассчитан до конца 2025-го.
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