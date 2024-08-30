Бекхэм: Месси поможет США выиграть чемпионат мира

Главный инвестор «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о влиянии Лионеля Месси на американский футбол.

«Это [приезд Месси] подарок в том смысле, что я хочу вдохновить следующее поколение молодых ребят, которые играют в футбол в этой стране. В какой-то момент США выиграют чемпионат мира. И стране нужны такие моменты, когда в приезжает кто-то такого масштаба, как Лео. Он хорош на поле, он хорош за пределами поля. Он идеальный профессионал. Молодые ребята будут смотреть на него и вдохновляться», - сказал Бекхэм First We Feast.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.