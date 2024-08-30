Почему переезд Миранчука в США – это не конец его большой карьеры

Бытует мнение, что раз Алексей Миранчук переехал в стан «Атланты», то это значит, что он намерен доигрывать. Но это совершенно не так. И этому есть ряд причин, которые мы и затронем.

Миранчук будет играть в футбольной атмосфере. Средняя посещаемость матчей МЛС составляет около 20 тыс. 820 человек. Согласитесь, это уже аргумент.

Также Алексей будет противостоять звёздам мирового футбола. За примерами далеко ходить не надо – примеры Лео Месси, Серхио Бускетса, Луиса Суареса, Лоренцо Инсиньо сами за себя говорят. И это я перечислил далеко не весь перечень. Кто-то заметит, что я назвал только возрастных футболистов. Отчасти это так, но большинство из данных ветеранов в порядке. Прописка в МЛС не мешает Месси выступать за сборную Аргентины, неплохо там играть и выигрывать Копу.

Эта лига представлена не только возрастными футболистами. Возьмём одноклубников Алексея. Бартош Слиш. Ему 25 лет, и тот факт, что он играет в США, не помешал Бартошу попасть в заявку сборной Польши на Евро-2024. Второй пример – Саба Лобжанидзе. Он также был в обойме своей национальной команды на европейском форуме. Саба защищал цвета грузинской команды.

Важно, что Миранчук не сразу окажется в зоне комфорта. Тогда есть шанс, что он сможет вернуться в европейский футбол. Ведь атмосфера в МЛС очень напоминает европейскую. И, как я сказал, в командах представлено много футболистов из Старого Света. Самое главное, чтобы Алексей имел игровую практику. Думаю, что с этим показателем всё будет хорошо, тем более что трансфер Миранчука стал самым дорогим в истории МЛС.

Футбол в США будет развиваться. Как отмечал Дмитрий Булыкин, Лео Месси там поднял высокую планку, на которую будут равняться.

Считаю, что у Алексея есть все шансы для того, чтобы его переезд в США не стал шагом назад в его игровой карьере.

Антон Карасевич