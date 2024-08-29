В «Атланта Юнайтед» ответили, могут ли подписать второго Миранчука

В летнее трансферное окно состав команды «Атланта Юнайтед» пополнил российский полузащитник Алексей Миранчук. Джастин Вельдхейс, который в клубе МЛС является менеджером по связям с командой, ответил на вопрос, может ли «Атланта Юнайтед» подписать и Антона Миранчука. Последний после истечения срока контракта с московским «Локомотивом» до сих пор находится в статусе свободного агента.

«Наше трансферное окно уже закрылось», - ответ Вельдхейса приводит на своих страницах Sport24.

Напомним, что в «Атланта Юнайтед» 28-летний Алексей Миранчук перебрался из итальянской «Аталанты».