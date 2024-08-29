Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В США сообщили хорошую новость о Месси

29 Августа 2024 • 07:46 Комментировать

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе «Интер Майами» после травмы. Об этом сообщается в социальных сетях.

37-летний форвард активно готовится к предстоящему поединку против «Чикаго Файр». Напомним, что Месси долгое время находился в лазарете из-за повреждения, полученного в финальном поединке Кубка Америки – 2024.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец поучаствовал в 12 поединках. Месси отметился 12 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Стоит отметить, что «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф МЛС.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Роналду назвал последний клуб в своей карьере Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России Салах установил рекорд в «Ливерпуле» Криштиану Роналду ответил, готов ли стать тренером Глебов ответил на вопрос о «Спартаке» «Барселона» может заключить новый выгодный контракт
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Коламбус Крю Коламбус Крю
0
1
2.65 3.85 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Августа
07:46 · США. МЛС
В США сообщили хорошую новость о Месси
28 Августа
18:35 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Миранчуков: «Я преклоняюсь перед их мамой» видео
14:10 · Италия. Серия А
Хоккеист Кузнецов уверен, что у Алексея Миранчука не будет проблем в Америке
26 Августа
13:50 · США. МЛС
Месси прошлым летом мог стать одноклубником Неймара — аргентинец отказался от невероятного предложения 1
25 Августа
19:39 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Зачем Миранчуку Европа? «Атланта» - хороший клуб»
16:45 · США. МЛС
Ройс прекрасно дебютировал в МЛС
10:00 · США. МЛС
Сборная России обратилась к Миранчуку после первого матча в США
07:42 · США. МЛС
Алексей Миранчук с поражения дебютировал в МЛС
05:48 · США. МЛС
Суарес установил рекорд «Интер Майами» 1
05:38 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о состоянии Месси
24 Августа
02:29 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» рассказал, как травмированный Месси помогает команде
23 Августа
19:56 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук вылетел на первый матч с «Атланта Юнайтед»
14:24 · США. МЛС
В США рассказали об отношении к Алексею Миранчуку
12:22 · США. МЛС
Миранчук и Месси в одной команде – россиянин в символической сборной самых дорогих игроков МЛС
11:54 · США. МЛС
Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланту» в матче с «Лос-Анжелес Гэлакси»
07:46 · Англия. Премьер-лига
Палмер выбрал между Роналду и Месси
22 Августа
12:32 · США. МЛС
Смородская: Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС
21 Августа
10:40 · США. МЛС
«Атланта» назвала матч, в котором может дебютировать Миранчук
03:35 · США. МЛС
Стало известно, когда сможет сыграть Месси
20 Августа
22:27 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук провёл первую тренировку в «Атланта Юнайтед»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: «За четыре года в Европе я добился всего, чего хотел» 1
18 Августа
13:05 · США. МЛС
В Америке с нетерпением ждут дебюта Миранчука за «Атланту Юнайтед»
16 Августа
20:52 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук получил рабочую визу США
00:49 · США. МЛС
Ройс высказался о встрече с Месси в МЛС
00:33 · Германия. Бундеслига
Ройс объяснил, почему решил продолжить карьеру в МЛС
Все новости
Рекомендуем