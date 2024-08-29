В США сообщили хорошую новость о Месси

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси возобновил тренировочные занятия в общей группе «Интер Майами» после травмы. Об этом сообщается в социальных сетях.

37-летний форвард активно готовится к предстоящему поединку против «Чикаго Файр». Напомним, что Месси долгое время находился в лазарете из-за повреждения, полученного в финальном поединке Кубка Америки – 2024.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец поучаствовал в 12 поединках. Месси отметился 12 забитыми мячами (один – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Стоит отметить, что «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф МЛС.