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США. МЛС

Месси прошлым летом мог стать одноклубником Неймара — аргентинец отказался от невероятного предложения

26 Августа 2024 • 13:50 Комментировать (1)

«Аль-Хиляль» прошлым летом предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси невероятный контракт, об этом сообщает Fox Sports Argentina.

По данным источника, форвард отказался от еженедельной зарплаты, которая составляла бы 15-20 миллионов евро, а также от годового заработка, который с учётом бонусов мог бы достичь один миллиарда евро.

Напомним, что за команду из Саудовской Аравии выступают бывшие одноклубники Месси по каталонской «Барселоне» — Неймар и Малком.

«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне оформил «золотой дубль», ставк победителем национального чемпионата, а также обладателем Кубка Короля Саудовской Аравии. 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
26 Августа 2024 в 14:55
Утка.. С яблоками.. Хе..
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