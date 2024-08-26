Месси прошлым летом мог стать одноклубником Неймара — аргентинец отказался от невероятного предложения

«Аль-Хиляль» прошлым летом предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси невероятный контракт, об этом сообщает Fox Sports Argentina.

По данным источника, форвард отказался от еженедельной зарплаты, которая составляла бы 15-20 миллионов евро, а также от годового заработка, который с учётом бонусов мог бы достичь один миллиарда евро.

Напомним, что за команду из Саудовской Аравии выступают бывшие одноклубники Месси по каталонской «Барселоне» — Неймар и Малком.

«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне оформил «золотой дубль», ставк победителем национального чемпионата, а также обладателем Кубка Короля Саудовской Аравии.