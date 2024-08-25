Ройс прекрасно дебютировал в МЛС

35-летний Марко Ройс прекрасно дебютировал в американской серии МЛС, его команда «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграла в домашнем матче «Атланту Юнайтед», а Ройс поучаствовал в обеих голевых комбинациях клуба. Сперва он асстистирвоал бывшему игроку «Барселоны» Рики Пучу, а через восемь минут забил и сам, благодаря чему «ангелы» обыграли соперника со счётом 2:0.

- Я очень волновался перед тем, как выйти на поле. Очень рад, что мы смогли найти ключи к обороне соперника и победили, - заявил после игры Ройс.

Ранее немецкий футболист отыграл двенадцать лет в дортмундской «Боруссии».