Сборная России обратилась к Миранчуку после первого матча в США

Полузащитник Алексей Миранчук провел дебютный поединок в МЛС за «Атланту Юнайтед». Команда хавбека потерпела гостевое поражение от «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 0:2. Алексей провел на поле около 30 минут, выйдя на замену.

Сборная России поздравила игрока с первым матчем в США.

«Лёша, с дебютом», - говорится в телеграм-канале национальной команды.

Миранчук пополнил ряды «Атланты Юнайтед» в летнее трансферное окно, перебравшись из итальянской «Аталанты». Российский полузащитник подписал с американским клубом контракт на три года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.