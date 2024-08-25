Алексей Миранчук с поражения дебютировал в МЛС

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел дебютный поединок за «Атланту Юнайтед» в МЛС. Хавбек вышел на замену в гостевой встрече с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч завершился поражением гостей со счетом 0:2.

Алексей вышел на поле на 62-й минуте поединка, заменив Дакса Маккарти. Результативными действиями российский игрок не отметился.

Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. Полузащитник заключил с американским клубом трехлетнее трудовое соглашение. За переход Алексея «Атланта» заплатила бергамаскам 12 миллионов евро.