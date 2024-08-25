Суарес установил рекорд «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес стал рекордсменом клуба.

Уругваец отметился дублем в матче против «Цинциннати» – на это ему потребовалось всего шесть минут. Незадолго до перерыва «цапли» остались в меньшинстве, но счёт на табло больше не менялся – 2:0.

На счету Суареса 14 забитых мячей в 19 поединках текущего розыгрыша МЛС. 37-летний форвард обновил рекорд «Интер Майами» по количеству голов, забитых в МЛС за один сезон.

Текущая кампания – дебютная для Луиса Суареса в США. Звёздный игрок перебрался в свой нынешний клуб в начале 2024 года на правах свободного агента. Ранее он выступал в Бразилии за «Гремио».