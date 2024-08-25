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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о состоянии Месси

25 Августа 2024 • 05:38 Комментировать
Интер Майами
2:0
Цинциннати

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, как себя чувствует травмированный Лионель Месси.

37-летний аргентинец продолжает восстановление после травмы, полученной после победного Кубка Америки. Форвард не выходил на поле в матчах «Интер Майами» с начала лета.

По словам Мартино, Лионель близок к возвращению в строй: «Сейчас вопрос лишь в том, когда мы приведём его в форму. Он уже работает с мячом», – цитирует Inter Miami News Hub рулевого, высказавшегося после победы над «Цинциннати» (2:0).

На счету Лионеля Месси 12 забитых голов и девять результативных передач в 12 встречах нынешнего розыгрыша МЛС.

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