Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о состоянии Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, как себя чувствует травмированный Лионель Месси.

37-летний аргентинец продолжает восстановление после травмы, полученной после победного Кубка Америки. Форвард не выходил на поле в матчах «Интер Майами» с начала лета.

По словам Мартино, Лионель близок к возвращению в строй: «Сейчас вопрос лишь в том, когда мы приведём его в форму. Он уже работает с мячом», – цитирует Inter Miami News Hub рулевого, высказавшегося после победы над «Цинциннати» (2:0).

На счету Лионеля Месси 12 забитых голов и девять результативных передач в 12 встречах нынешнего розыгрыша МЛС.