«Я знаю Миранчука, знаю, что он яркий креативный футболист. Это хорошее усиление для «Атланты» и всей лиги. МЛС сейчас серьезно развивается, в лиге много ярких звезд, в ней сейчас играет лучший игрок мира! Уровень за последние годы сильно вырос, Миранчуку не будет так уж легко. Потребуется время на адаптацию, многое будет зависеть от того, как быстро он готов учиться и как быстро найдет взаимопонимание с партнерами.