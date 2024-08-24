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США. МЛС

Агент Луис Дурай — о Миранчуке: «Это хорошее усиление для «Атланты» и всей лиги» эксклюзив

24 Августа 2024 • 21:38 Комментировать

Известный агент из США Луис Дурай в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о полузащитнике сборной России Алексее Миранчуке, который в летнее трансферное окно пополнил ряды «Атланты Юнайтед». 

«Я знаю Миранчука, знаю, что он яркий креативный футболист. Это хорошее усиление для «Атланты» и всей лиги. МЛС сейчас серьезно развивается, в лиге много ярких звезд, в ней сейчас играет лучший игрок мира! Уровень за последние годы сильно вырос, Миранчуку не будет так уж легко. Потребуется время на адаптацию, многое будет зависеть от того, как быстро он готов учиться и как быстро найдет взаимопонимание с партнерами.

Сегодня ночью сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». В команде говорили, что Алексей может дебютировать», — заявил Дурай. 

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Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Луис Дурай ещё теги
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