Игрок «Интер Майами» рассказал, как травмированный Месси помогает команде

Полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас высказался о значимости для команды Лионеля Месси за пределами поля.

«Цапли» вынуждены обходиться без 37-летней суперзвезды с начала июня – форвард продолжает залечивать травму.

«Месси всегда с нами. Он наблюдает за всем происходящим, разговаривает с нами перед матчами. Он в курсе всего происходящего, делится своей точкой зрения – для нас это священные слова. Выступать с ним – большая честь.

Не устану повторять, что нам довелось проводить время с лучшим игроком в истории. Наши чувства невозможно выразить словами», – цитирует Inter Miami News Hub Рохаса.