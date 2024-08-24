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США. МЛС

Игрок «Интер Майами» рассказал, как травмированный Месси помогает команде

24 Августа 2024 • 02:29 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
Через 23 ч. 37 мин.

Полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас высказался о значимости для команды Лионеля Месси за пределами поля.

«Цапли» вынуждены обходиться без 37-летней суперзвезды с начала июня – форвард продолжает залечивать травму.

«Месси всегда с нами. Он наблюдает за всем происходящим, разговаривает с нами перед матчами. Он в курсе всего происходящего, делится своей точкой зрения – для нас это священные слова. Выступать с ним – большая честь.

Не устану повторять, что нам довелось проводить время с лучшим игроком в истории. Наши чувства невозможно выразить словами», – цитирует Inter Miami News Hub Рохаса.

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ИНТЕР МАЙАМИ ЦИНЦИННАТИ
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