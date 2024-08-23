В США рассказали об отношении к Алексею Миранчуку

Журналист MLS и комментатор сайта NYCFC.com Ариэль Юдас рассказал, как в США относятся к переходу полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

Эксперт отметил, что россиянин подписал контракт с одним из лучших клубов МЛС, поэтому все ждут, что он покажет высокий уровень игры.

«Будет ли у Миранчука проблемы в США из-за того, что он русский? Здесь у него не будет проблем из-за национальности. В Штатах никого не волнует, откуда ты родом», — приводит слова Юдаса Sport24.

Напомним, что Миранчук пополнил ряды «Атланты Юнайтед» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 31 декабря 2027 года.