Миранчук и Месси в одной команде – россиянин в символической сборной самых дорогих игроков МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может дебютировать за новую команду уже рано утром 25 августа против «Лос-Анджелес Галакси».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на то, что российский футболист попал в символическую сборную МЛС среди игроков с самой большой трансферной стоимостью по версии портала Transfermarkt.

Вратарь: Шулти «Коламбус Крю» - 3,5 млн

Защитники: Вагнер «Филадельфия Юнион» - 5 млн, Авилес «Интер Майами» - 6 млн, Робинсон «Цинциннати» - 5 млн, Рольдан «Сиэтл Саундерс» - 3,5 млн.

Полузащитники: Пуч «Лос-Анджелес Гэлакси» - 15 млн евро, Эвандер «Портленд Тимберс» - 8 млн, Алексей Миранчук «Атланта Юнайтед» - 10 млн евро.

Нападающие: Буанга «Лос-Анджелес» - 10 млн, Лионель Месси «Интер Майами» - 30 млн, Хуан Эрнандес «Коламбус Крю» - 13 млн.