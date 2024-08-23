Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланту» в матче с «Лос-Анжелес Гэлакси»

Экс-полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук отправился на матч своего нового клуба в MLS. Об этом сообщила пресс-служба американского футбольного клуба, состав которого Миранчук пополнил этим летом. «Атланта» опубликовала фото российского игрока, отправляющегося на матч своей команды против «Лос-Анжелес Гэлакси».

Матч американской лиги MLS «Лос-Анжелес Гэлакси» - «Атланта» пройдет 25 августа на арене «Дигнити Хелс Спортс Парк« в Калифорнии. Стартовый свисток прозвучит в 5.30 по московскому времени.

На текущий момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице, отставая от «Гэлакси» на 21 очко.

Напомним, что контракт Миранчука с «Атлантой» подписан до конца 2027 года.