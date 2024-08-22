Смородская: Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах полузащитника сборной России и «Атланты Юнайтед» в МЛС.

Спортивный функционер отметила, что в будущем футболист способен бороться за звание лучшего игрока МЛС.

«Какое-то время потребуется на адаптацию, а потом — почему нет? Там не так много высококлассных игроков», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист подписал контракт с американским клубом в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, «Атланта Юнайтед» заплатила «Аталанте» 12 миллионов евро.