«Атланта» назвала матч, в котором может дебютировать Миранчук

«Вчера Алексей провел свою первую тренировку с командой. Следующая игра у «Атланты» состоится в субботу против «Лос-Анджелес Гэлакси». Ожидается, что Миранчук будет готов к этому матчу», - приводит слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».