«Атланта» назвала матч, в котором может дебютировать Миранчук

Пресс-служба «Атланты» сообщила, когда новичок команды Алексей Миранчук проведет дебютный поединок за клуб.
«Вчера Алексей провел свою первую тренировку с командой. Следующая игра у «Атланты» состоится в субботу против «Лос-Анджелес Гэлакси». Ожидается, что Миранчук будет готов к этому матчу», - приводит слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 28-летний российский полузащитник перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» этим летом. Трансфер Миранчука обошелся американскому клубу в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца декабря 2027 года.
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