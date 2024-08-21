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США. МЛС

Стало известно, когда сможет сыграть Месси

21 Августа 2024 • 03:35 Комментировать
Чикаго Файр
...
Интер Майами
01.09 03:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает восстановление после травмы.

Аргентинец не появлялся на поле после возвращения с триумфального для своей сборной Кубка Америки. По данным журналиста Эрнана Клауса, 37-летний игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе, но уже скоро приступит к тренировкам в общей группе. Не исключено, что звёздный форвард сможет сыграть против «Чикаго Файр» 1 сентября, но приоритетная задача – возвращение в строй к игре с «Филадельфией Юнион», которая состоится 14 сентября.

В «Интер Майами» надеются, что Месси наберёт оптимальную форму до конца октября, когда стартуют матчи плей-офф.

Напомним, Лионель Месси не попал в заявку сборной Аргентины на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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