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США. МЛС

Тренировал Херардо Мартино, становился чемпионом: всё, что нужно знать о новом клубе Миранчука «Атланте Юнайтед»

19 Августа 2024 • 12:00 Комментировать (1)

Наконец-то сага с американской визой Миранчука завершилась, и уже скоро Алексей прибудет в расположение «Атланты Юнайтед», а мы пока поговорим об этой команде.

«Атланта Юнайтед» — молодой клуб

В 2014 году лига объявила о присуждении новой франшизы MLS городу Атланте. Эта агломерация была крупнейшей в стране из тех, что не имели команды в MLS. Владельцем стал Артур Бланк – один из основателей крупнейшей в мире фирмы по продаже стройматериалов и инструментов. Он на тот момент уже владел клубом NFL «Атланта Флэконс». Бланк давно интересовался футболом и хотел развивать его на юго-востоке США.

Уже через год после объявления клуб представил символику. Круглая форма эмблемы отдаёт дань олимпийскому наследию города: в 1996 году Атланта принимала летние Олимпийские игры. Чёрные полосы же, по задумке дизайнеров, должны подчёркивать железнодорожное прошлое города.

След Херардо Мартино

Главным тренером клуба был назначен Херардо Мартино, уже поработавший на тот момент в «Барселоне» и сборной Аргентины. Да и состав подобрался у «красно-чёрных» весьма интересный. Выделялись в нём Мигель Альмирон и Хосеф Мартинес. «Атланта Юнайтед» дебютировала в сезоне-2017 и смогла сразу же выбраться в плей-офф. Сейчас 61-летний специалист тренирует «Интер Майами», где играют Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Но ещё более впечатляюще то, что через год клуб стал чемпионом. Команда показывала прекрасный футбол, а Мартинес демонстрировал чудеса результативности, настреляв 35 голов в сезоне. Логично, что он стал лучшим игроком лиги, а Мартино получил награду лучшему тренеру. Правда, он ещё до этого объявил, что независимо от результатов покидает команду. Получилось уйти на самой высокой ноте.

После этого громких успехов у команды уже не было, а дважды она и вовсе с треском пролетала мимо плей-офф. В прошлом же сезоне «Атланта Юнайтед» вылетела в первом же раунде от будущего чемпиона «Коламбус Крю». При этом, вне зависимости от результатов, «красно-чёрные» остаются одной из самых посещаемых команд лиги, а клуб закрепил за болельщиками 17-й номер – в честь года дебюта в MLS.

Что сейчас из себя представляет «Атланта»

Сейчас роль исполняющего обязанности главного тренера выполняет Роб Валентино. Американский специалист в команде с 2018 года в качестве ассистента главного тренера и уже был и.о в 2021 году. На данный момент клуб располагается на 9-м месте в Восточной конференции и будет очень стараться не вылететь из зоны плей-офф. Впереди у клуба 9 очень важных игр.

Как правило, команда играет по схеме 4-2-3-1 и старается играть в атакующий футбол. Правда, команду покинули форвард Георгис Гиакумакис и атакующий полузащитник Тьяго Альмада, что существенно ослабило атаку «красно-чёрных». Миранчук рассматривается как замена Альмады, об этом открыто говорят и в самом клубе. Именно Алексей должен дирижировать игрой в последней трети поля. На бумаге стиль игры команды ему прекрасно подходит, тем более в прошлом сезоне он доказал, что может, пусть и отрезками, быть на ведущих ролях и в более сильном клубе.

Очень важно, в каком сейчас физическом состоянии Миранчук и как быстро он сможет влиться в игру, так как ни о каком времени на адаптацию речи быть не может. У «Атланты Юнайтед» осталось 9 финалов перед стартом плей-офф, и чёткая задача – очутиться там, поэтому на Миранчука возлагают очень большие надежды. Скоро увидим, сможет ли он их оправдать.

Сергей Румянцев


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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино МЛС Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
19 Августа 2024 в 12:07
Смешно будет если он и там присядет на лавку!
А так удачи ему!
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