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США. МЛС

В Америке с нетерпением ждут дебюта Миранчука за «Атланту Юнайтед»

18 Августа 2024 • 13:05 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Атланта Юнайтед
25.08 05:30

Болельщики американского клуба «Атланта Юнайтед» с нетерпением ждут дебюта российского полузащитника Алексея Миранчука за команду. В соцсетях команды болельщики делятся впечатлениями от трансфера.

«С нетерпением жду возможности увидеть, как он сыграет в первой игре», - @ReallyDanWeiner

«Это очень хороший ход, учитывая не тёплые отношения между странами», - @atlutd24_7

«Добро пожаловать в «Атланту», - @chriskilroy

«Почему он выбрал 59 номер?» - @SuperGl38528909

«Мира. Мы уже тебя любим!» - @Dem_voiceover

Ближайший матч «Атланта» проведёт 25 августа против «Лос-Анджелес Галакси» в рамках регулярного чемпионата МЛС. В турнирной таблице новая команда Миранчука занимает девятое место с 28 очками в Восточной конференции.


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