Месси выдвинул требование вандалам

Недавно вилла звёздного Лионеля Месси на Ибице была атакована вандалами. Представители экологической организации облили стену красками двух цветов и оставили послание. Целью было осуждение богатых людей за ситуацию с климатическим кризисом на планете.

Через своего представителя на Балеарских островах Месси обратился в Гражданскую гвардию с требованием – он хочет получить от вандалов компенсацию ущерба. Её футболист оценил в 50 тысяч евро, пишет AS.

Представитель экологической организации подтвердил подачу заявления, но отметил, что требование в 50 тысяч является завышенным. По словам человека, краска легко смывается водой, но даже если стену нужно полностью перекрашивать, на это уйдёт меньше денег, чем требует Месси.