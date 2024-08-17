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США. МЛС

Месси выдвинул требование вандалам

17 Августа 2024 • 13:26 Комментировать (2)

Недавно вилла звёздного Лионеля Месси на Ибице была атакована вандалами. Представители экологической организации облили стену красками двух цветов и оставили послание. Целью было осуждение богатых людей за ситуацию с климатическим кризисом на планете.

Через своего представителя на Балеарских островах Месси обратился в Гражданскую гвардию с требованием – он хочет получить от вандалов компенсацию ущерба. Её футболист оценил в 50 тысяч евро, пишет AS.

Представитель экологической организации подтвердил подачу заявления, но отметил, что требование в 50 тысяч является завышенным. По словам человека, краска легко смывается водой, но даже если стену нужно полностью перекрашивать, на это уйдёт меньше денег, чем требует Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (2) Все комментарии
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Отец Иппатий
17 Августа 2024 в 13:45
Идиотов на Ибице - на сто лет припасено...
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Francisco Gento
17 Августа 2024 в 13:31
Богатым быть опасно
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