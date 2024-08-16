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США. МЛС

Ройс высказался о встрече с Месси в МЛС

16 Августа 2024 • 00:49 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
25.08 02:30

Марко Ройс, перешедший в «Лос-Анджелес Гэлакси», ждёт встречи с Лионелем Месси.

35-летний атакующий полузащитник расстался с дортмундской «Боруссией» по окончании прошлого сезона. На днях немец официально перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.

Журналисты спросили у Ройса о Лионеле Месси, также выступающем в МЛС за «Интер Майами»: «Будет приятно снова сыграть против него. Мне доводилось пересекаться с ним на поле два или три раза в клубе и сборной», – приводит журналист Флориан Плеттенберг ответ футболиста, выступавшего за «Боруссию» Дортмунд на протяжении 12 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Интер Майами ещё теги

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ИНТЕР МАЙАМИ ЦИНЦИННАТИ
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