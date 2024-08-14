Знаменитый швейцарский полузащитник Джердан Шакири остался без клуба. Свободным агентом он покинул команду МЛС «Чикаго Файр».

Шакири 32 года, в американской команде он оказался два с половиной года назад. Ранее на протяжении карьеры Шакири выступал за «Баварию», «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль», «Лион». Является воспитанником «Базеля».

К слову, этим летом после Евро-2024 Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии. За неё он провёл 125 матчей во всех турнирах. К слову, швейцарская сборная на минувшем Евро смогла дойти до четвертьфинала.

Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.