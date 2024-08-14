Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему

Невозможно не заметить, что голов со штрафных в современном футболе не так уж много. Постараемся разобраться, с чем это связано.

Не так давно Opta исследовала статистику штрафных ударов в топ-5 чемпионатов Европы, начиная с сезона-2006/07. Неудивительно, что Месси и Роналду оказались в лидерах по забитым голам – 41 и 31 соответственно. Самым же эффективным исполнителем оказался бразилец Диего, у него 13 голов с 84 штрафных – 15,5 % реализации. Самый эффективный футболист, ныне выступающий в топ-5 лиг, – Джеймс Уорд-Проуз из «Вест Хэма» с 17 голами и 13% реализации.

Интересно отследить и количество ударов со штрафных: в сезоне-2006/07 в среднем 642 раза били со штрафных, а вот в сезоне-2022/23 всего 305. Огромная разница, которую просто нельзя игнорировать. Заметно уменьшилась дистанция, с которой футболисты решаются на прямой удар со штрафного, за эти 17 лет она уменьшилась почти на 2 метра.

Очевидно, что команды стали осторожнее, они стали часто выполнять подачи или разыгрывать мяч, а не бить по воротам. Даже чисто статистически вероятность гола со штрафного меньше, чем после розыгрыша или подачи. Также нельзя не отметить, что и самих штрафных в финальной трети поля стало меньше. Например, в сезоне-2008/09 было 7,8 штрафных в среднем за игру, а в сезоне-2022/23 всего 4,4. Команды стали более осмотрительны у своих ворот, да и манера поведения игроков и судей с появлением VAR сильно изменилась.

Отдельно интересно проследить уменьшение голов со штрафных у Криштиану Роналду. Вероятно, это связано с улучшением качества футбольных мячей. Португалец прекрасно отточил фирменный удар, при котором мяч в последний момент нырял в один из углов из-за того, что встречный ветер обдувал швы по сторонам мяча неравномерно. Теперь же мячи стали более аэродинамичными и гладкими, а значит, они летят более предсказуемо. От этого, конечно, серьёзно выиграли вратари, а вот те, кому помогало несовершенство мяча, не очень. Безусловно, этот фактор повлиял не только на Роналду, но и на других исполнителей штрафных ударов.