Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему

14 Августа 2024 • 11:00 Комментировать (1)

Невозможно не заметить, что голов со штрафных в современном футболе не так уж много. Постараемся разобраться, с чем это связано.

Не так давно Opta исследовала статистику штрафных ударов в топ-5 чемпионатов Европы, начиная с сезона-2006/07. Неудивительно, что Месси и Роналду оказались в лидерах по забитым голам – 41 и 31 соответственно. Самым же эффективным исполнителем оказался бразилец Диего, у него 13 голов с 84 штрафных – 15,5 % реализации. Самый эффективный футболист, ныне выступающий в топ-5 лиг, – Джеймс Уорд-Проуз из «Вест Хэма» с 17 голами и 13% реализации.

Интересно отследить и количество ударов со штрафных: в сезоне-2006/07 в среднем 642 раза били со штрафных, а вот в сезоне-2022/23 всего 305. Огромная разница, которую просто нельзя игнорировать. Заметно уменьшилась дистанция, с которой футболисты решаются на прямой удар со штрафного, за эти 17 лет она уменьшилась почти на 2 метра.

Очевидно, что команды стали осторожнее, они стали часто выполнять подачи или разыгрывать мяч, а не бить по воротам. Даже чисто статистически вероятность гола со штрафного меньше, чем после розыгрыша или подачи. Также нельзя не отметить, что и самих штрафных в финальной трети поля стало меньше. Например, в сезоне-2008/09 было 7,8 штрафных в среднем за игру, а в сезоне-2022/23 всего 4,4. Команды стали более осмотрительны у своих ворот, да и манера поведения игроков и судей с появлением VAR сильно изменилась.

Отдельно интересно проследить уменьшение голов со штрафных у Криштиану Роналду. Вероятно, это связано с улучшением качества футбольных мячей. Португалец прекрасно отточил фирменный удар, при котором мяч в последний момент нырял в один из углов из-за того, что встречный ветер обдувал швы по сторонам мяча неравномерно. Теперь же мячи стали более аэродинамичными и гладкими, а значит, они летят более предсказуемо. От этого, конечно, серьёзно выиграли вратари, а вот те, кому помогало несовершенство мяча, не очень. Безусловно, этот фактор повлиял не только на Роналду, но и на других исполнителей штрафных ударов.


👍 0
👎 1
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
14 Августа 2024 в 12:05
Автор вообще футбол смотрит?
Или просто тяжелые наркотики употребляет, а потом статью пишет)
Ответить
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» «Барселона» заплатит 62 млн евро за Нико Уильямса Стало известно, инициировал ли Промес трансфер Депая в «Спартак»
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
13 Августа
18:51 · Италия. Серия А
«Рома» получила официальное предложение по Шомуродову от «Атланта Юнайтед» слухи
18:02 · Италия. Серия А
Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука слухи
15:35 · США. МЛС
Сулейманов: «Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС»
11:36 · США. МЛС
В «Интер Майами» сделали заявление о Месси
12 Августа
22:37 · Англия. Премьер-лига
Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»
10 Августа
07:37 · Германия. Бундеслига
Ройс переходит в новый клуб - сделка почти согласована
09 Августа
05:03 · США. МЛС
Альба оформил покер из ассистов в матче за «Интер Майами»
08 Августа
15:38 · США. МЛС
Мостовой: «Миранчук выбрал деньги»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС
07 Августа
20:25 · США. МЛС
Ройс продолжит карьеру в МЛС
17:39 · Англия. Премьер-лига
Рим покинул «Фулхэм» спустя девять лет в команде официально
15:47 · США. МЛС
Президент Аргентины отреагировал на инцидент, касающийся Месси 1
14:49 · США. МЛС
Агент высказался о ситуации с переездом Миранчука в МЛС
10:00 · США. МЛС
Ибрагимович рассказал, почему решил уехать в МЛС в 2018 году
06 Августа
18:45 · США. МЛС
Вилла Месси была атакована вандалами
18:29 · США. МЛС
Нагучев: «Миранчук в МЛС может стать звездой, которая выйдет за рамки футбола»
00:25 · США. МЛС
Известный журналист рассказал о планах Месси
04 Августа
22:05 · Испания. Ла Лига
Гризманн с завистью отреагировал на переход Жиру в клуб МЛС
09:23 · США. МЛС
Ибрагимович высказался о лиге, в которой играет Месси
03 Августа
19:19 · США. МЛС
Деменко: Миранчук выбрал свой путь, скоро все будут говорить об МЛС
14:58 · США. МЛС
Камоцци видит позитив для Миранчука в трансфере в США
09:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о Лионеле Месси
02 Августа
17:51 · Россия. Премьер-лига
Агент из США рассказал, как Миранчук попал в поле зрения клуба МЛС
16:31 · США. МЛС
Агент Миранчука: «Думаете, Месси и Суарес дураки?» 2
16:23 · США. МЛС
Агент раскрыл, сколько заработает Миранчук в МЛС
Все новости
Рекомендуем