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США. МЛС

Сулейманов: «Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС»

13 Августа 2024 • 15:35 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о перспективах хавбека Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

По мнению Сулейманова, МЛС не является плохой лигой, и переход туда Миранчука — это не шаг назад в карьере.

«Конечно, Лёша может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС. Миранчук — это топ‑уровень», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

Напомним, текущим летом 28-летний Миранчук покинул итальянскую «Аталанту» и стал игроком «Атланта Юнайтед». Футболист подписал контракт с клубом до конца 2027 года. Однако дебют россиянина в МЛС пока не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Тимур Сулейманов ещё теги
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