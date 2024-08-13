Сулейманов: «Миранчук может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о перспективах хавбека Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

По мнению Сулейманова, МЛС не является плохой лигой, и переход туда Миранчука — это не шаг назад в карьере.

«Конечно, Лёша может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС. Миранчук — это топ‑уровень», — приводит слова Сулейманова Metaratings.

Напомним, текущим летом 28-летний Миранчук покинул итальянскую «Аталанту» и стал игроком «Атланта Юнайтед». Футболист подписал контракт с клубом до конца 2027 года. Однако дебют россиянина в МЛС пока не состоялся.