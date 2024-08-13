В «Интер Майами» сделали заявление о Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии травмированного нападающего Лионеля Месси. 37-летний форвард пропустил несколько матчей команды из-за повреждения, полученного на Кубке Америки.
«Месси прогрессирует, но пока нет точной даты его возвращения. Лео тренируется отдельно от команды. Сейчас наша главная задача – как можно быстрее решить ситуацию с Месси, при этом сохраняя конкурентоспособность без него в составе», - передает слова специалиста портал Goal.com.
В текущем розыгрыше МЛС аргентинец провел 12 поединков, в которых забил 12 мячей и сделал девять ассистов.
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