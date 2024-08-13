В «Интер Майами» сделали заявление о Месси

«Месси прогрессирует, но пока нет точной даты его возвращения. Лео тренируется отдельно от команды. Сейчас наша главная задача – как можно быстрее решить ситуацию с Месси, при этом сохраняя конкурентоспособность без него в составе», - передает слова специалиста портал Goal.com.