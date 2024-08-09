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Альба оформил покер из ассистов в матче за «Интер Майами»

09 Августа 2024 • 05:03 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
25.08 02:30

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба стал автором сразу четырёх голевых передач в одном матче.

«Цапли» одержали победу над «Торонто» в матче 1/16 финала Кубка лиг (4:3), а 35-летний испанец поучаствовал во всех голах своей команды, отметившись четырьмя результативными пасами. С передач ветерана забивали Матиас Рохас (дважды), Луис Суарес и Диего Гомес. По сведениям Inter Miami News Hub, экс-футболист «Барселоны» установил рекорд турнира по количеству голевых передач в одной игре.

Жорди Альба выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Контракт латераля истекает в конце текущего года, но предусматривает возможность однолетнего продления.

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