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США. МЛС

Мостовой: «Миранчук выбрал деньги»

08 Августа 2024 • 15:38 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оценил переход атакующего полузащитника Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС. По словам Мостового, Миранчук является игроком европейского уровня, и он мог бы перейти в средний клуб топ-лиги.

«Он мог бы перейти из «Аталанты» в средний клуб Серии А или Ла Лиги, но выбрал деньги и МЛС. Критиковать его за это нельзя – это нормальная практика. Кто откажется от места, где тебе дают лучшие условия?» - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее агент Алексея Миранчука Вадим Шпинёв сообщал о том, что в США сейчас рассматривают заявку российского футболиста на получение рабочей визы. Судя по всему, Миранчук сможет дебютировать в МЛС через несколько недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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