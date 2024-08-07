Ройс продолжит карьеру в МЛС

Марко Ройс, бывший футболист сборной Германии и дортмундской «Боруссии», продолжит карьеру в МЛС.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, следующим клубом футболиста станет «Лос-Анджелес Гэлакси», Ройс перейдёт в американский клуб в статусе свободного агента. Соглашение будет рассчитано до конца 2025 года, также при достижении определённых успехов будет активирована опция продления трудового договора. В ближайшие дни Ройс отправится в США для прохождения медобследования.

В прошлом сезоне Ройс выходил на поле в составе «Боруссии» в 26 матчах и отметился шестью забитыми мячами.