Президент Аргентины отреагировал на инцидент, касающийся Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на ситуацию с особняком Лионеля Месси. Как известно, виллу звёздного футболиста «Интер Майами» недавно атаковали вандалы.

«Я выражаю поддержку семье Месси в связи с этими трусливыми и идиотскими действиями. Прошу правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность граждан Аргентины, проживающих в Испании», - написал Милей в социальных сетях в числе прочего.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт аргентинского форварда с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 календарного года.