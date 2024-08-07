Агент высказался о ситуации с переездом Миранчука в МЛС

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, высказался о ситуации игрока. На прошлой неделе было объявлено о переходе 28-летнего футболиста в «Атланта Юнайтед» из МЛС.

«Контракт и все документы оформлены, все нюансы улажены. Получить рабочую визу в США всегда непросто. Все документы поданы, работа проведена, ждём решения. Минимальный срок для этого – две недели», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Алексея Миранчука с «Атланта Юнайтед» рассчитан до конца 2027 года. В нём прописана опция продления ещё на один сезон. Как известно, в «Атланта Юнайтед» Миранчук перебрался из итальянской «Аталанты».