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США. МЛС

Ибрагимович рассказал, почему решил уехать в МЛС в 2018 году

07 Августа 2024 • 10:00 Комментировать

Златан Ибрагимович, в прошлом игрок сборной Швеции и «Милана», рассказал об отъезде в МЛС.

Напомним, в 2018 году форвард перебрался в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего вернулся в «Милан» и играл за итальянскую команду ещё три с половиной года, после чего завершил карьеру.

- Я хотел проверить, жив ли я ещё. И я понял, что всё ещё жив. Тогда я решил вернуться туда, где моё место, - сказал Ибрагимович, выступавший за свою карьеру за «Интер», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Златан провёл за клуб МЛС 58 встреч и 53 раза поразил ворота соперников, при этом 15 раз форвард ассистировал своим партнёрам.

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Милан Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси ещё теги
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