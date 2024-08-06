Вилла Месси была атакована вандалами

Вилла аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси подверглась вандализму. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, испанские активисты атаковали дом Месси на Ибице, стоимость которого оценивается в 11 миллионов евро. Вилла была облита черными и красными красками, а также была оставлена надпись: «Давайте поможем планете. Давайте есть богатых. Давайте упраздним полицию».

В нынешнем сезоне 37-летний Месси принял участие в 12 матчах МЛС, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.