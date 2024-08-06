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США. МЛС

Вилла Месси была атакована вандалами

06 Августа 2024 • 18:45 Комментировать
Интер Майами
...
Цинциннати
25.08 02:30

Вилла аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси подверглась вандализму. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, испанские активисты атаковали дом Месси на Ибице, стоимость которого оценивается в 11 миллионов евро. Вилла была облита черными и красными красками, а также была оставлена надпись: «Давайте поможем планете. Давайте есть богатых. Давайте упраздним полицию».

В нынешнем сезоне 37-летний Месси принял участие в 12 матчах МЛС, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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