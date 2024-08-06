Нагучев: «Миранчук в МЛС может стать звездой, которая выйдет за рамки футбола»

Спортивный комментатор Роман Нагучев высказался о недавнем трансфере российского игрока. Алексей Миранчук сменил итальянскую «Аталанту» на клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Футболисты часто думают кошельком. Это нормально, ведь длительность карьеры всего зачастую 15 лет. Однако МЛС — это лига Лионеля Месси, а Миранчук в ней способен стать звездой, которая выйдет за рамки футбола», - говорит Нагучев для телеканала «Матч ТВ», добавив, что в США очень хорошо развита индустрия развлечений.

Напомним, что в Европе Миранчук провёл последние четыре года карьеры. Один сезон он играл, будучи арендованным «Торино», другим клубом Серии А.