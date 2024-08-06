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США. МЛС

Известный журналист рассказал о планах Месси

06 Августа 2024 • 00:25 Комментировать
Аргентина
...
Чили
06.09 03:00

Лионель Месси не планирует уходить из сборной Аргентины в обозримом будущем.

В июле 37-летний футболист помог «альбиселесте» выиграть Кубок Америки, но в расположение «Интер Майами» вернулся с травмой. Форвард не появлялся на поле с момента финального матча против Колумбии.

«Как и всегда, Месси хочет играть за сборную Аргентины и намерен принять участие в сентябрьских играх. Сейчас он работает над восстановлением – согласно графику, он должен успеть вернуться в строй», – поведал авторитетный журналист Гастон Эдуль.

6 сентября сборная Аргентины сыграет против Чили в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.

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АРГЕНТИНА ЧИЛИ
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