Известный журналист рассказал о планах Месси

Лионель Месси не планирует уходить из сборной Аргентины в обозримом будущем.

В июле 37-летний футболист помог «альбиселесте» выиграть Кубок Америки, но в расположение «Интер Майами» вернулся с травмой. Форвард не появлялся на поле с момента финального матча против Колумбии.

«Как и всегда, Месси хочет играть за сборную Аргентины и намерен принять участие в сентябрьских играх. Сейчас он работает над восстановлением – согласно графику, он должен успеть вернуться в строй», – поведал авторитетный журналист Гастон Эдуль.

6 сентября сборная Аргентины сыграет против Чили в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.