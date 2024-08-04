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США. МЛС

Ибрагимович высказался о лиге, в которой играет Месси

04 Августа 2024 • 09:23 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о прогрессе футбола в МЛС.

«Лига развивается в правильном направлении, но это происходит очень медленно. Если же говорить об уровне игры и отдельных футболистах, то МЛС становится лучше и лучше. Впереди еще будет чемпионат мира – 2026, который важен как для страны, так и для чемпионата», - передает слова шведского футболиста ESPN.

Напомним, что Ибрагимович имеет опыт выступлений в МЛС. С 2018 по 2019 год Златан защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Нападающий принял участие в 58 поединках, в которых отметился 53 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович МЛС
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