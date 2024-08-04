Ибрагимович высказался о лиге, в которой играет Месси

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о прогрессе футбола в МЛС.
«Лига развивается в правильном направлении, но это происходит очень медленно. Если же говорить об уровне игры и отдельных футболистах, то МЛС становится лучше и лучше. Впереди еще будет чемпионат мира – 2026, который важен как для страны, так и для чемпионата», - передает слова шведского футболиста ESPN.
Напомним, что Ибрагимович имеет опыт выступлений в МЛС. С 2018 по 2019 год Златан защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Нападающий принял участие в 58 поединках, в которых отметился 53 забитыми мячами.
Бан пользователя