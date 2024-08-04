Ибрагимович высказался о лиге, в которой играет Месси

«Лига развивается в правильном направлении, но это происходит очень медленно. Если же говорить об уровне игры и отдельных футболистах, то МЛС становится лучше и лучше. Впереди еще будет чемпионат мира – 2026, который важен как для страны, так и для чемпионата», - передает слова шведского футболиста ESPN.