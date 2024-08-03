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США. МЛС

Деменко: Миранчук выбрал свой путь, скоро все будут говорить об МЛС

03 Августа 2024 • 19:19 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Атланта Юнайтед
25.08 05:30

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился комментарием о переходе российского хавбека Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Я считаю, что он выбрал свой путь и через три-четыре года все будут говорить об МЛС. Вопрос о финансировании, то же самое, что и Саудовская Аравия», — цитирует Деменко Vprognoze.

Напомним, текущим летом 28-летний Миранчук перебрался в МЛС из итальянской «Аталанты», за которую играл с 2020 года.

Завтра, 4 августа, «Атланта Юнайтед» примет «Сантос Лагуна» в рамках Кубка лиг. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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