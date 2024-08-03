Камоцци визит позитив для Миранчука в трансфере в США

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу летнего трансфера полузащитника Алексея Миранчука. Как известно, несколько дней назад было объявлено о переходе российского игрока в «Атланта Юнайтед» из МЛС.

«Переход в «Атланту» - это что-то новое для Миранчука. Уверен, игра там пойдёт ему на пользу. Новая страна, культура, это всегда интересно», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Как известно, контракт 28-летнего Миранчука с «Атланта Юнайтед» рассчитан до середины 2027 года. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один сезон.

Добавим, что в последние годы Алексей Миранчук выступал в чемпионате Италии.