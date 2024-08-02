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США. МЛС

Агент Миранчука: «Думаете, Месси и Суарес дураки?

02 Августа 2024 • 16:31 Комментировать

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, дал комментарий о решении футболиста отправиться в МЛС. Как известно, несколько дней назад о подписании контракта с Миранчуком объявил клуб «Атланта Юнайтед».

«Там всё развито, через два года пройдёт чемпионат мира. Там всё по-другому. Почему бы Алексею не сыграть гарантировано в финансовой обеспеченности четыре года в МЛС? Вы думаете, Месси и Суарес дураки, что уехали туда?» - цитирует Шпинёва Metaratings.

Также Вадим Шпинёв говорил о том, сколько денег сможет заработать Алексей Миранчук по контракту с «Атланта Юнайтед».

Как известно, контракт Миранчука с «Аталанта Юнайтед» рассчитан до конца 2027 года, в нём прописана опция продления ещё на сезон.

Добавим, что Лионель Месси и Луис Суарес играют за «Интер Майами». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Вадим Шпинёв ещё теги
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