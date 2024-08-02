Агент раскрыл, сколько заработает Миранчук в МЛС

На днях было объявлено о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед». Контракт российского футболиста с клубом МЛС рассчитан до конца 2027 года. В нём прописана опция продления ещё на сезон.

Агент Вадим Шпинёв, который работает с Миранчуком, дал комментарий о размере заработной платы игрока в МЛС. По словам агента, Алексей уже многого добился, поэтому теперь может подумать о своём будущем.

«Он уже всё повидал: выигрывал чемпионат и Кубки России, сыграл в Лиге чемпионов, выиграл Лигу Европы. Почему бы не задуматься о своём будущем? О детях, о маме, о брате? Почему бы за четыре года не заработать 13-14 миллионов? Это огромные деньги», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В последние годы Алексей Миранчук выступал в Италии за «Аталанту» и «Торино» (аренда).