Телохранитель Месси рассказал интересную историю о «Золотом мяче»

Яссин Чуэко, телохранитель Лионеля Месси, высказался о своих отношениях со звёздным футболистом.

«Месси считает меня не только своим телохранителем, но и другом. Мы разговариваем, смеёмся. Он всегда приглашает меня на обед и хорошо со мной обращается.

Когда он выиграл «Золотой мяч», мы летели в самолёте, и он сказал: «Яссин, возьми «Золотой мяч». Я сказал: «Хорошо». Сначала я подумал, что он хочет, чтобы я куда-то его перенёс. А потом он сказал сыну и жене: «Золотой мяч» как лучший телохранитель получает Яссин». Это был прекрасный момент, и я никогда не забуду его слова, слова лучшего игрока в мире. Я чувствую себя членом его семьи и изо всех сил стараюсь помогать ему, потому что он сильно мне доверяет. Он очень скромный», - цитирует Чуэко Daily Mail.