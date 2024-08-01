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США. МЛС

Телохранитель Месси рассказал интересную историю о «Золотом мяче»

01 Августа 2024 • 15:34 Комментировать

Яссин Чуэко, телохранитель Лионеля Месси, высказался о своих отношениях со звёздным футболистом.

«Месси считает меня не только своим телохранителем, но и другом. Мы разговариваем, смеёмся. Он всегда приглашает меня на обед и хорошо со мной обращается.

Когда он выиграл «Золотой мяч», мы летели в самолёте, и он сказал: «Яссин, возьми «Золотой мяч». Я сказал: «Хорошо». Сначала я подумал, что он хочет, чтобы я куда-то его перенёс. А потом он сказал сыну и жене: «Золотой мяч» как лучший телохранитель получает Яссин». Это был прекрасный момент, и я никогда не забуду его слова, слова лучшего игрока в мире. Я чувствую себя членом его семьи и изо всех сил стараюсь помогать ему, потому что он сильно мне доверяет. Он очень скромный», - цитирует Чуэко Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Яссин Чуэко ещё теги
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