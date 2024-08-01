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США. МЛС

В «Атланте» сообщили, когда Миранчук присоединится к команде

01 Августа 2024 • 09:58 Комментировать (1)

Пресс-служба американского клуба «Атланта Юнайтед» сообщила о том, когда российский полузащитник Алексей Миранчук присоединится к команде.

«Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели», - передает слова представителя пресс-службы «Атланты» телеканал «Матч ТВ».

Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту» в конце июля. За итальянский коллектив Алексей выступал на протяжении четырех лет. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 42 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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One Live
01 Августа 2024 в 10:10
Забавно будет, если США не даст ему рабочую визу!
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