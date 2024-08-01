В «Атланте» сообщили, когда Миранчук присоединится к команде

Пресс-служба американского клуба «Атланта Юнайтед» сообщила о том, когда российский полузащитник Алексей Миранчук присоединится к команде.

«Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели», - передает слова представителя пресс-службы «Атланты» телеканал «Матч ТВ».

Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту» в конце июля. За итальянский коллектив Алексей выступал на протяжении четырех лет. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 42 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и девять голевых передач.