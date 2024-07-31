Корнеев оценил трансфер Миранчука в «Атланту»

Игорь Корнеев, в прошлом известный российский футболист, высказался о переходе Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

Ранее клуб из США официально сообщил о подписании контракта с российским полузащитником, который с 2020 года выступал за «Аталанту». Экс-игрок «Локомотива сможет дебютировать за свою новую команду после получения визы.

- Оцениваю переход Алексея Миранчука в «Атланту», как супертрансфер. Это клуб, который не только заплатил максимум за футболиста, но и будет рассчитывать на него в качестве основного игрока, - передаёт слова Корнеева «Чемпионат».

Алексей в завершившемся сезоне появлялся на поле в составе клуба из Бергамо в 42 матчах, отметился четырьмя мячами и сделал девять ассистов на партнёров. Всего он провёл за «Аталанту» 98 матчей.