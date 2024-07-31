Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Корнеев оценил трансфер Миранчука в «Атланту»

31 Июля 2024 • 22:14 Комментировать

Игорь Корнеев, в прошлом известный российский футболист, высказался о переходе Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

Ранее клуб из США официально сообщил о подписании контракта с российским полузащитником, который с 2020 года выступал за «Аталанту». Экс-игрок «Локомотива сможет дебютировать за свою новую команду после получения визы.

- Оцениваю переход Алексея Миранчука в «Атланту», как супертрансфер. Это клуб, который не только заплатил максимум за футболиста, но и будет рассчитывать на него в качестве основного игрока, - передаёт слова Корнеева «Чемпионат».

Алексей в завершившемся сезоне появлялся на поле в составе клуба из Бергамо в 42 матчах, отметился четырьмя мячами и сделал девять ассистов на партнёров. Всего он провёл за «Аталанту» 98 матчей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Игорь Корнеев Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
22:14 · США. МЛС
Корнеев оценил трансфер Миранчука в «Атланту»
17:20 · США. МЛС
Камоцци считает, что Миранчук сможет вернуться в Европу после МЛС
16:40 · США. МЛС
На сколько Миранчук дороже Месси в МЛС
16:32 · США. МЛС
Геркус: «Миранчук идёт в МЛС в статусе суперзвезды»
15:15 · США. МЛС
Сёмин: «Миранчук украсит МЛС»
14:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заработает на трансфере Миранчука в МЛС
11:52 · Россия. Премьер-лига
Карпускас: «Буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука»
11:20 · США. МЛС
Радченко назвал переход Миранчука в «Атланту» шагом назад
10:13 · США. МЛС
Камоцци отреагировал на трансфер Миранчука в США
09:21 · Россия. Премьер-лига
Ерохин оценил трансфер Миранчука в США
30 Июля
23:28 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Переезд в США станет хорошим вызовом для Миранчука»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не исключаю, что Миранчук просто захотел пожить в США»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Алексея Миранчука прокомментировал переход игрока в клуб МЛС
20:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Ни один клуб Италии не готов был платить за Миранчука» эксклюзив
20:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук ещё не прилетел в США
18:34 · Россия. Премьер-лига
Смородская предрекает Миранчуку тяжёлую адаптацию в США
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» получит деньги после трансфера Миранчука в МЛС
17:59 · США. МЛС
Трансфер Миранчука в «Атланта Юнайтед» стал самым дорогим в истории МЛС
17:56 · США. МЛС
Газзаев назвал лигу, куда Миранчуку было бы лучше перейти вместо МЛС
17:27 · США. МЛС
Мостовой — о Миранчуке в МЛС: «Он поехал за деньгами и правильно сделал»
17:20 · США. МЛС
Клуб «Атланта Юнайтед» сделал объявление по Миранчуку официально
17:09 · США. МЛС
Цорн: Миранчук будет одним из лидеров в «Атланта Юнайтед»
17:06 · США. МЛС
«Овечкин, а теперь ещё и Миранчук»: Сёмин отреагировал на трансфер россиянина в МЛС
16:55 · США. МЛС
Сборная России поставила Миранчука выше Месси 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира 4
Все новости
Рекомендуем